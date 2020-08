Inondations impressionnantes au Cameroun

no comment

De fortes pluies ce vendredi matin ont provoqué d'importantes inondations à Douala, la capitale économique du Cameroun.

La presse locale a décrit des fortes pluies s'abattant dans toute la ville mais précisé que certains quartiers seulement se sont retrouvés immergés, tels que Makèpe Missokè, Bepanda et Mabanda.

La circulation entre les deux principales villes du pays, Yaoundé et Douala, a été fortement perturbée.

"Ça fait presque vingt ans, on n’a jamais vu cela ici. On n’a jamais vu cela. Honnêtement nous sommes dépassés, nous sommes débordés, comme on dit. Les dégâts matériels sont énormes", déclarait un habitant à l'AFP.

Une autre habitante faisait état "d'enfants dans l'eau" et de "gros serpents". A ce stade, aucun bilan humain ni matériel n'a été communiqué.