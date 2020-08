Près de 800 000 personnes étaient privées d’électricité vendredi en Louisiane et au Texas après le passage de l'ouragan Laura, l'un des plus violents à avoir jamais frappé la région, mais qui a fait moins de dégâts que prévu, essentiellement des arbres, toitures et lignes électriques arrachés, des rues inondées et remplies de débris. Le bilan fait état d'au moins six morts. L'ouragan, qui avait touché terre en catégorie 4, a été rétrogradé en tempête tropicale.