Le Circus Maximus, comme vous ne l'avez jamais vu grâce à la Réalité Virtuelle

#CircoMaximoExperience è tornato ed è eccezionalmente in edizione serale! Fino al #13agosto potrete immergervi nella storia del più grande luogo di intrattenimento dell’antichità grazie alla realtà aumentata e virtuale! Repliche dalle 18 alle 21, in coincidenza con gli spettacoli della stagione estiva di lirica e balletto del Teatro dell'Opera di #Roma al #CircoMassimo. L’esperienza, narrata in italiano da #ClaudioSantamaria e #IaiaForte, è disponibile in 8 lingue e anche nella versione sottotitolata per non udenti. Per info e biglietti visita il sito: www.circomaximoexperience.it Il programma fa parte di #Romarama, il nuovo palinsesto culturale di Roma Capitale. #circomaximoexp