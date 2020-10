Il vient de fêter ses 71 ans et le voilà déjà de retour. Pour son 20e album, le Boss nous a écrit une lettre, et un documentaire, diffusé sur Apple TV+ et co-signé de la main de son ami Thom Zimny. "A Letter to You", album et film, sortent le 23 octobre 2020.

En pleine pandémie, Bruce Springsteen voulait raconter la "beauté et la joie de faire partie d'un groupe et la douleur de voir partir les siens, emportés par le temps et la maladie", annonce un communiqué.

Ce nouveau documentaire autour du rocker raconte ces cinq jours passés dans le New jersey avec ses vieux amis du E Street Band, en plein confinement aux Etats-Unis. Une chanson enregistrée toutes les trois heures, qui donnent un album à 12 titres, neuf nouveaux et trois écrits avant 1973.