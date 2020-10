L'école dans les ruines, près de Taëz, au Yémen

no comment

C'est dans un décor surréaliste que les élèves ont repris les cours ce jeudi à l'école Al-Wehdah, près de Taëz, au Yémen.

Des murs éventrés par les bombardements, un trou béant au-dessus de leur tête… De leur école, il ne reste quasiment que des gravats.

Leur enseignante écrit la leçon sur l'un des rares piliers du bâtiment encore en place. Ils sont assis à même le sol, et pourtant ils sont très chanceux. Au Yémen, pays déchiré depuis six ans par une guerre civile sanglante, près d'un tiers des enfants n'est plus scolarisé…