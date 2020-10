"Come Play" : premier long-métrage de Jacob Chase, soutenu par Steven Spielberg

Le film "Come play" est l'histoire d'Oliver, un jeune garçon atteint d'autisme qui fait la connaissance d'un être démoniaque, à travers sa tablette électronique. Ce long-métrage, le première de Jacob Chase, a bénéficié d'un soutien de poids ; celui de Steven Spielberg.

Le célèbre cinéaste avait été séduit par l'univers de Jacob Chase, notamment son court-métrage diffusé en 2017 sur internet : Larry - A Short Horror Film.

"J'étais très nerveux de lui montrer le premier montage" raconte Jacob Chase. Steven Spielberg "est entré dans la salle de montage, et on avait tout rangé. Il m'a serré la main. Ensuite, on s'est mis à travailler ensemble sur le film. Et il s'est assis dans la salle de montage avec moi et nous avons passé en revue des notes et parlé de différentes scènes" indique le jeune réalisateur. "J'ai entendu toutes sortes d'anecdotes sur la réalisation de "E.T." et tous ces autres films que j'ai aimés en grandissant".

"Come Play" est disponible dans les salles obscures américaines depuis le 30 octobre, ainsi que dans quelques pays européens.