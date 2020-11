À Madrid, le marché du Rastro ouvert mais sous étroite surveillance…

no comment

Pouvoir déambuler sur le marché dominical du Rastro : c'est un plaisir avec lequel les Madrilènes ont pu renouer pour la première fois depuis huit mois.

Vieux de quelques 400 ans, ce marché aux puces est l'un des plus anciens d'Europe.

Depuis mars, il était innaccessible pour cause de pandémie. Il a rouvert ce dimanche, mais sous conditions. Il doit fonctionner à 50 % de ses capacités et des drones le survolent pour veiller à ce que cette affluence soit respectée. C'est la police locale qui est aux commandes des appareils. Elle veille aussi à ce qu'une distance d'un mètre et demi soit respectée entre les stands.