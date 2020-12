Les salariés d'Amazon manifestent devant l'appartement de leur patron Jeff Bezos

no comment

Des salariés d'Amazon manifestent devant l'appartement de Jeff Bezos sur la Cinquième Avenue à New York. Ils exigent une meilleure rémunération et une meilleure protection des employés. Ils lui ont décerné un récompense, la "Pandemic Profiteer Award", pour avoir gagné "le plus d'argent pendant la pandémie de coronavirus de 2020".