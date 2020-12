Les électeurs ghanéens appelés aux urnes

no comment

Les Ghanéens votaient lundi dans le calme et en nombre pour élire leur président, dans un duel où s'affrontent le chef de l'Etat sortant Nana Akufo-Addo et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Le chef de file du Congrès National Démocratique (NDC), et désormais dans l'opposition a voté à Bole, dans le centre-ouest, sa région d'origine, où le scrutin se déroulait sans incident.

Plus de 17 millions d'électeurs devront choisir entre douze candidats, dont trois femmes, pour le poste de la magistrature suprême et élire leurs 275 députés.