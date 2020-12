En Irak, un lieu pour les passionnés de parapente

no comment

Le mont Korek, à environ 120 kilomètres au nord-est d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, est devenu un « spot » privilégié des adeptes du parapente.

L'aéroclub d'arbil, fondé il y a 12 ans, compte aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, et les femmes sont de plus en plus nombreuses à tenter l'aventure.