Une éclipse totale de soleil au Chili

Les parapluies et les imperméables étaient de sortie, lundi, au Chili, pour assister à une éclipse totale de soleil. Malgré la pluie, les habitants et les touristes s'étaient donné rendez-vous sur une plage de la région de Pucon pour assister à ce spectacle rare. Les nuages se sont ouverts un bref moment, permettant aux spectateurs d'être témoins de l'éclipse, déclenchant des applaudissements et des cris.