Ignorant les demandes des autorités les pressant de rester chez eux, les fidèles, portant des masques, se sont rassemblés le long de l'avenue menant à l'église de Quiapo à Manille, où 15 messes étaient données depuis l'aube en l'honneur de la fête du Nazaréen noir, une statue de Jésus-Christ portant sa croix, conservée dans la basilique du même nom.

Les gens faisaient la queue pour entrer ou suivaient depuis le parvis les messes diffusées sur des écrans géants à l'extérieur.

Ces scènes contrastent avec la cohue qui accompagne d'habitude ces processions attirant des centaines de milliers de fidèles cherchant tous à toucher la statue, convaincus qu'elle peut guérir les malades.

La statue, grandeur nature, a été apportée aux Philippines au début du XVIIème siècle sous la colonisation espagnole. Noircie selon la légende par les fumées d'un incendie sur le bateau qui la transportait depuis le Mexique, elle parcourt d'habitude les rues bondées de la capitale, mais les autorités ont préféré cette année supprimer cette procession en raison de l'épidémie, une première depuis des décennies.

Et cette fois les fidèles ont dû se contenter de regarder, et non plus toucher, la statue placée hors de portée pour éviter les contaminations. "Je suis tellement heureux de ce que je vois maintenant", a pourtant déclaré George Arevalo, 32 ans, après avoir assisté à la messe, limitée à 400 personnes pour respecter les règles de distanciation physique.