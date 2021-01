MyFrenchFilmFestival propose en ligne depuis dix ans le meilleur du cinéma français

"Nous offrons les films en 10 langues, et cela change tout parce que c'est une accessibilité beaucoup plus large. On est présent dans plus de 200 territoires au fil des années, et plus de 60 plateformes. On a commencé tout petit avec deux ou trois partenaires, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on a toutes les grandes plateformes qui sont partenaires."