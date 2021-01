La série "Lupin" avec Omar Sy bat tous les records sur Netflix

"On a très vite constaté que la série avait boosté les ventes de bouquins. Le livre que l'on voit très régulièrement dans les mains d'Omar Sy et de son fils dans la série est déjà épuisé, en rupture de stock. On attend la réimpression et en attendant, nous, pour suivre un petit peu le mouvement et profiter de ce que la série peut avoir d'incitatif auprès des jeunes, on a recommandé tout un tas de livres, dont on va faire une belle vitrine du coté où il y a eu le tournage des scènes qui se passent à Montreuil".