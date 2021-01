Le Japon offre des "robots anti-épidémiques" au Kenya

no comment

Trois appareils intelligents baptisés "robots anti-épidémiques" ont été remis au gouvernement kenyan par le programme de développement des Nations unies, en partenariat avec le Japon. Les robots sont sensés remplir certaines des fonctions des travailleurs de la santé.

Connus sous les noms de Shujaa, Jasiri et Tumaini, ils peuvent vérifier la température de personnes, désinfecter de vastes zones et diffuser des messages pour rappeler aux gens de mettre leur masque et de se désinfecter.

Mutahi Kagwe, secrétaire d'État à la santé, espère que les robots permettront d'accélérer l'accueil des voyageurs à l'aéroport : "Aujourd'hui, alors que nous déployons cette technologie, je suis convaincu que nos voyageurs, et en premier lieu les touristes qui visitent le Kenya, apprécieront la capacité de ces robots à accélérer le passage des voyageurs dans les aéroports puisqu'ils peuvent contrôler la température de 200 personnes par minute".

Ce dernier ajoute qu'une chose que nous avons apprise de la pandémie est que "les maladies ne respectent pasles frontières géographiques".