Les masques chirurgicaux obligatoires en Allemagne et FFP2 en Bavière

En Allemagne, le masque chirurgical est désormais obligatoire dans les transports en commun et les commerces. La Bavière va plus loin et impose le masque FFP2 qui filtre 94% des particules. Pour les autorités, c'est la garantie d'une protection plus efficace qu'un masque en tissu ou fait maison dont la qualité de filtration est jugée insuffisante face à des variants beaucoup plus contagieux.

Dans un pays de 80 millions d'habitants, la fabrication s'accélère. Exemple dans l'usine "Your Mask" de Berlin où 120 000 masques FFP2 sont produits quotidiennement.

"Nous devons essayer de produire nos propres masques. Il faut que ce soit possible. De préférence ici en Allemagne, ils doivent être fabriqués en Allemagne. Et aujourd'hui, nous avons notre propre production" souligne Mataty Erdinc, PDG de "Your Mask".

Actuellement, l'usine compte 70 employés, qui travaillent huit heures, cinq jours par semaine. D'ici avril, son PDG espère accélérer le rythme avec pour objectif de produire 250 000 masques par jour.

"Ce ne sera pas suffisant pour toute l'Allemagne. Mais nous faisons notre part. nous voulons pouvoir dire que nous produisons autant que possible pour que le plus grand nombre de personnes puissent obtenir des masques et être protégées. Nous faisons notre part contre le coronavirus" explique souligne Mataty Erdinc, PDG de "Your Mask".

La Bavière a commandé près de 2,5 millions de masques FFP2. Objectif : équiper 500 000 personnes sur les quelques 13 millions d'habitants que compte le land. Étendre l'obligation du port du masque FFP2 à toute l'Allemagne est à l'étude.

Résultat : le marché déjà très important pour les entreprises comme "Your Mask", va encore se développer. Une aubaine et un pari gagné pour cette jeune entreprise : "Je dis toujours que tout est possible. Il suffit de le vouloir. Mais je savais que la demande serait là. Et maintenant, nous sommes heureux d'en être arrivés là."

Un masque FFP2 coûte 3 euros pièce en Allemagne, soit deux à trois plus cher qu'un masque chirurgical classique.