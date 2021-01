Miquel Barceló et ses "Métamorphoses" en temps de pandémie

"Je vois le virus comme quelque chose de très proche et de plus ancien que nous, et non comme un ennemi. Au contraire, nous vivons entourés de virus et de bactéries et de formes de vie invisibles, n'est-ce pas ? Je trouve donc intéressant de penser le monde d'une manière qui dépasse le visible, et je ne parle pas seulement du monde spirituel"