"Teatro delivery" : le théâtre italien "livré à domicile"

L'actrice italienne Michela Cesaretti Salvi a lancé en janvier son "Teatro delivery", son théâtre livré à domicile pour continuer de jouer malgré le Covid.

Faute de salles, Michela Cesaretti Salvi se produit dans les cours d'immeubles ou dans les jardins.

L'actrice romaine propose un menu, comme pour les restaurants, et son public choisi ce qu'il a envie de voir.

Michela Cesaretti Salvi, actrice : "On croule sous les mauvaises nouvelles et les gens encaissent moralement avec difficulté. Plus ça dure et plus cette situation d'urgence permanente est pénible à gérer. La santé, c'est plusieurs choses à la fois. L'état d'esprit est important. C'est pour cela que ce contact théâtral, cette dimension poétique et musicale, tout cela est fondamentale dans cette crise."

Un peu partout en Italie des acteurs participent à ce mouvement du théâtre livré à domicile où les acteurs vont au-devant des spectateurs.

Luca Scorzone, étudiant : "C'est une très belle idée qui permet d'avoir accès au théâtre sans qu'on soit obligé à aller dans les salles, parce que, à cause du Covid, on ne peut plus aller voir de pièces de théâtre."

Selon les estimations, les théâtres italiens ont perdu sur les douze derniers mois plus de 70 % de leurs revenus.

Les salles n'ont pu rouvrir que quelques semaines durant l'été depuis le spectacle vivant italien est quasiment à l'arrêt.