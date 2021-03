Hongrie : Viktor Orban s'est fait administrer le vaccin chinois Sinopharm

"Je suis vacciné", indiquait un message publié dimanche sur la page Facebook officielle du Premier ministre hongrois Viktor Orban, accompagné de photos et d'une vidéo le montrant en train de faire administrer une dose de vaccin par un soignant tenant une boîte Sinopharm. La Hongrie est devenue cette semaine le premier pays de l'Union européenne à utiliser ce vaccin chinois. 550 000 doses sont arrivées mi-février et un million d'autres sont attendues en mars et avril, puis 3,5 millions en mai, selon le gouvernement. Viktor Orban a critiqué le processus de validation et d'achat des vaccins par l'UE, qu'il juge trop lent, et a appelé les Hongrois à vaincre leurs réserves contre ce vaccin chinois, dont les médias proches du gouvernement vantent les mérites.