Une nouvelle sortie dans l'espace pour les astronautes de l'ISS

Victor Glover et Mike Hopkins ont effectué une sortie dans l'espace ce samedi, pour réaliser quelques travaux sur la Station spatiale internationale. En purgeant et en retirant de vieux câbles, les astronautes ont libéré une quantité d’ammoniac toxique plus importante qu'attendue.

Les deux hommes ont donc dû prendre des mesures de sécurité particulière pour s'assurer que des résidus ne s'étaient pas fixé sur leur combinaison, et ne pas contaminer l'intérieur ce l'ISS à leur retour à bord. La sortie dans l'espace de ce samedi était normalement la cinquième et la dernière pour les sept membres d'équipage américano-russo-japonais qui doivent regagner la Terre au printemps.