Des mannequins au lieux des clients au restaurant

Ces clients-là sont silencieux et ne pourront pas demander l'addition. Et pour cause. Il s'agit de mannequin que le directeur de ce restaurant à installé à table pour protester contre les mesures restrictives imposées par le gouvernement après la flambée d'infections virales dans le pays. Une initiative prise au nom de tous les établissements de la capitale Pristina qui souffrent comme lui de cette fermeture d'une semaine entre le 12 et le 18 avril. Pendant cette période, seule la vente à emporter sera possible. Les centres commerciaux et les salles de sport sont également fermées durant cette période.