Yayoi Kusama : des pois à l'infini dans deux rétrospectives

"Ma vie est un pois perdu parmi des millions d'autres pois", c'est ainsi que Yayoi Kusama parle d'elle; le pois, c'est aussi la marque de fabrique de l'artiste japonaise, 92 ans. Berlin et New York lui consacrent deux grandes rétrospectives.

En Allemagne, l'exposition présente des œuvres réalisées au cours des 80 dernières années. Au programme : gouaches, sculptures, vêtements ou encore happenings.

"Nous avons près de 250 œuvres dans 19 salles. C'est vraiment une exposition qui montre qu'elle a à la fois écrit l'histoire de l'art et qu'elle est encore aujourd'hui l'une des artistes les plus progressistes" expliqueStephanie Rosenthal, directrice du musée Gropius Bau à Berlin.

Yayoi Kusama, ce sont d'impressionnantes installations immersives, des environnements envahis de pois, de diodes lumineuses, de ballons ou de motifs psychédéliques. Personnalité déjantée qui vit dans un asile psychiatrique à Tokyo, elle est l'une des artistes les plus côtées au monde. Avant-gardiste, elle côtoie Wahrol et Oldenburg durant sa décennie artistique à New York.

C'est au cœur du Bronx, dans le jardin botanique qu'une autre rétrospective baptisée "Cosmic Nature" lui est consacrée. "Depuis ses premiers dessins de fleurs et de feuilles, jusqu'à sa série plus récente baptisée "Mon âme éternelle", l'exposition retrace sa progression artistique au travers des plantes, source permanente d'inspiration et d'auto-analyse.

"Il n'y a jamais eu d'exposition de ce type qui intègre des oeuvres d'intérieur et d'extérieur et qui donne une vue d'ensemble de sa carrière à travers le prisme des fleurs, des plantes et du monde naturel" souligneKaren Daubmann , vice-présidente chargée des expositions au Jardin botanique de New York.

Le jardin botanique de New York s'attend à des records d'affluence pour cette exposition, "pleine de couleurs et de gaieté",

L'oeuvre de l'artiste japonaise Yayoi Kusama est à découvrir jusqu'en octobre 2021.