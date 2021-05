"Un homme en colère", adaptation tout en muscle de Guy Ritchie

Les amateurs de film d'action ne devraient pas être déçus par le dernier opus de Guy Ritchie, "Un homme en colère". Cet homme, c'est Jason Statham. Et c'est la quatrième collaboration entre le réalisateur et l'acteur britanniques.

Il incarne "H", un mystérieux convoyeur de fond fraîchement engagé qui surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs, lors d'un braquage. Son secret se cache dans son passé. "H" a perdu un fils et la vengeance l'anime.

"Vous essayez d'incarner le personnage que vous devez jouer" explique Jason Statham. "On essaie d'établir un parallèle avec l'émotion qu'il peut ressentir, on essaie d'imaginer ce que ce serait de ne plus avoir son fils. Je suis un père et je pense que c'est inimaginable. Vous vous demandez si vous ne seriez pas en train de devenir fou ? Et on se dit que oui, et on peut se mettre dans l'action, dans le voyage que H. entreprend et dans lequel il se retrouve, car perdre un fils est probablement la pire chose que l'on puisse imaginer."

"Un homme en colère est le 12ème film de Guy Ritchie, une adaptation d'un film français sorti en 2004, "Le Convoyeur" de Nicolas Boukhrief avec Albert Dupontel et Jean Dujardin.

Le film est déjà sur les écrans en Asie, en Australie ou encore en Russie. En France, il faudra patienter jusqu'au 16 juin prochain.