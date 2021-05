Goma évacuée, menacée par l'éruption du volcan : 400 000 personnes fuient la ville de RDC

no comment

Près de 400 000 personnes ont fui la ville de Goma, dans l'est de la République Démocratique du Congo, après que le gouvernement a émis un ordre d'évacuation par crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Le réveil du plus dangereux volcan d'Afrique a coûté la vie à plus de 2000 personnes.