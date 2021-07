Le programme de la Mostra de Venise dévoilée : Almodóvar en ouverture et retour des américains

C'est Pedro Almodóvar qui ouvrira la 78ème édition du plus vieux Festival de cinéma du Monde : la Mostra de Venise.

Et c'est Bong Joon-ho, vainqueur de la Palme d'or et de l'Oscar pour Parasite, qui présidera le jury qui devra choisir un Lion d'or parmi les 21 films en compétition. Parmi ses jurés, trois hommes et quatre femmes dont Virginie Efira, récemment vue à Cannes pour le Benedetta de Paul Verhoeven.

Dans Madres Paralelas, Pedro Almodovar retrouve Penelope Cruz qui joue le rôle d'une mère célibataire qui va donner naissance à un enfant le même jour, dans la même maternité, qu'une adolescente pour qui cet accouchement est un traumatisme

Cette année marque le retour des studios américains sur la lagune, après une absence forcée dûe à la pandémie l'an dernier.

Ridley Scott présentera hors compétition un film de chair et de sang, The Last Duel, sur l'histoire vraie d'une femme abusée par un puissant guerrier, et que personne ne veut croire.

Un autre blockbuster très attendu est le dernier opus de Denis Villeneuve, Dune, nouvel adaptation du roman culte de Frank Herbert, avec la nouvelle coqueluche d'Hollywood, Timothée Chalamet.

Le film, dont la sortie a été repoussée plusieurs fois, sortira en septembre sur les écrans européens.

Enfin, au sein de la compétition, 5 films italiens, dont le dernier Paolo Sorrentino, produit par Netflix, et le Freaks Out de Gabriele Mainetti, le réalisateur de Jeeg Robot, et grand espoir du cinéma italien.

La Mostra de Venise se tient du 1er au 11 septembre, alberto Barbera a dévoilé l'ensemble du programme lors d'une conférence de presse ce lundi 26 juillet.

Tous les films en compétition sont à retrouver ici.