Fête de la BD de Bruxelles : la Corée du sud à l'honneur

C'est la rentrée culturelle à Bruxelles. La capitale belge accueille du 10 septembre au 10 octobre la Fête de la BD. Pour des raisons sanitaires les organisateurs ont bousculé leurs habitudes. Pas question de concentrer l'événement sur un week-end et dans un même lieu. Cette édition s'étend sur un mois complet et propose des expositions dans toute la ville. Les grandes figures de la BD sont présentes ainsi que les jeunes talents.

"On a plus de 10 expositions prévues pendant ce mois de la bande dessinée, explique Micha Kapetanovic, directeur de Visit Brussels. _Ici on est galerie Anspach, en plein centre ville de Bruxelles où nous avons deux expositions. Nous sommes ici dans l'exposition qui s'appelle : Tanz. Juste au-dessus nous avons une deuxième exposition qui fête les 75 ans de Lucky Luke, Lucky Luke bien évidement grand personnage de la bande dessinée bruxelloise. Donc voilà, c'est vraiment des expositions qu'on veut le plus immersives possibles, de présenter la bande dessinée sous un jour le plus actuel, le plus contemporai_n".

La Corée du Sud est l'invitée d'honneur cette année. Les curieux pourront découvrir le "Manhwa", le manga coréen. L'exposition intitulée "Parlons à travers la bande dessinée" présente les différences graphiques entre la BD belge et coréenne mais elle souligne surtout les points communs qui traversent les deux sociétés, comme l'explique Shin Myeong-Hwan, curateur de l'exposition "Parler à travers la bande dessinée"

"Cette exposition est faite pour communiquer et parler, et tout cela à travers la bande dessinée, même si on ne parle pas la même langue. Certaines bandes dessinées expriment différentes images, parfois violentes, à l'aide d'un trait épais ou au contraire aux lignes fines faites au crayon par exemple. En suivant toutes ces histoires on peut se retrouver nous-mêmes, comme devant un miroir".

Malgré le covid-19 les séances de dédicace sont maintenues et très attendues par les passionnés.