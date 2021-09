À Berlin, un concert pour les amoureux du classique et du cuir

no comment

Dans une église de Berlin, la soirée "Classic meets fetish" réunit régulièrement une centaine de membres de la communauté gay, tous vêtus de cuir, pour écouter de la musique classique.

Traducteur de profession et élu deux fois "Mr Leather Germany", Tyrone Rontgagner organise ces concerts depuis 2015 dans l'église évangélique des Douze Apôtres. Pour l'événement, il a la bénédiction du pasteur Burkhard Bornemann, ouvertement gay et figure active de la communauté locale, qui apporte son soutien aux toxicomanes et aux prostituées.