Australie : manifestation à Melbourne contre l'obligation vaccinale

Melbourne, la deuxième ville d'Australie, a été le théâtre mercredi d'une nouvelle manifestation qui visait cette fois à dénoncer l'obligation vaccinale, notamment pour les employés du bâtiment. Les forces de l'ordre sont intervenus pour disperser le rassemblement.

Samedi dernier, des manifestants s'étaient réunis pour protester contre les mesures de confinement imposées depuis début août dans l’État de Victoria. La police avait fait usage de gaz poivre pour empêcher les protestataires, non masqués, d'avancer vers le centre-ville. 200 personnes avaient été arrêtées et six policiers blessés dans des affrontements.

Deuxième ville d'Australie, Melbourne connaît son sixième confinement depuis le début de la pandémie.