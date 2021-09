UE et USA veulent fixer les normes mondiales de demain

Travailler de façon plus étroite sur le commerce et les technologies pour dissuader les rivaux géostratégiques. L'Union européenne et les Etats-Unis travaillent sur tous les dossiers possibles capables de rallumer leur alliance distendue ces dernières années.

Les deux partenaires veulent développer des standards communs pour l'intelligence artificielle ou encore mettre en place des chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs. Toutefois il s’agit de projets à long terme or il faut agir vite. "Nous savons que la numérisation de nos économies et de nos sociétés ne seront possible qu'à travers un environnement commercial mondial stable et ouvert", souligne le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis.

Les tensions transatlantiques ont rattrapé les discussions lors de ce Conseil du commerce et des technologies qui se tenait à Pittsburgh. Mais les deux partenaires ont affiché leur optimisme. Pour l'industrie européenne cette rencontre est un bon point de départ pour l'avenir de la technologie. L’objectif est d’aligner les règles de part et d’autre de l’Atlantique avec comme conséquence un accès facilité aux marchés des deux partenaires. "Nous comptons 600 000 PME qui font du commerce hors de l’UE avec pour destination principale l'Amérique", résume Cecilia Bonefeld-Dahl, directrice générale de Digitaleurope.

Si le commerce était formellement au cœur de la rencontre, la question des droits de douane ne faisait pas partie de l'ordre du jour. Les deux partenaires n'ont toujours pas trouvé d'issue aux tensions sur l'acier et l'aluminium provoquées par l'ancien président américain Donald Trump. Mais le temps presse et l'échéance du mois de novembre se rapproche.