Bande-dessinée : le père de Tintin à l'honneur à Lisbonne

Le petit reporter à la houppette rousse le plus connu du monde s’installe à Lisbonne. Et si le Portugal connaissait déjà Tintin, il peut désormais découvrir l’œuvre de son père, Hergé. Jusqu’au 10 janvier 2022, la Fondation Calouste Gulbenkian prend des allures de château de Moulinsart pour accueillir la première exposition qui lui est consacrée dans le pays. Celle-ci rassemble une importante sélection de documents sur la vie et l’œuvre du dessinateur belge. Des dessins originaux, mais aussi ses peintures, ainsi que des photographies et de nombreux documents d'archives.

Hergé, le graphiste dans la pub

"Ici ce qui est surprenant c’est de découvrir d’autres personnages, tout le monde est focalisé sur Tintin… mais cette exposition raconte d'autres histoires. Elle bouscule un peu le visiteur", explique Nick Rodwell, l’administrateur de la société Moulinsart chargée de l'exploitation de l'œuvre d'Hergé. "Cette exposition met en lumière le travail d’Hergé dans la publicité. Des affiches pour le tourisme, des créations pour des couvertures et des illustrations de livres. Cela va probablement surprendre les visiteurs car la plupart des gens ne connaissent que Tintin dans l’œuvre d’Hergé, mais il était tellement prolifique, il a toujours cherché de nouveaux chemins et il avait besoin d'être constamment stimulé, et inspiré, c’est pour cela qu’il a choisi la publicité."

Prolifique il l’était, Georges Remi, plus connu sous le nom d'Hergé : du son de ses initiales R et G : affiches de publicité, illustrations en passant par la création de mode, l'exposition révèle les multiples facettes de l’auteur de BD.

Mais que les amateurs des " Aventures de Tintin" se rassurent ils ne seront pas en reste et pourront découvrir des dessins originaux, dont certaines planches datent même des débuts, en 1929, de l’une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXᵉ siècle.

Hergé décédé il y a maintenant 38 ans, était un artiste de premier plan, qui, a créé son propre style, et même une école d'art et qui sans s’en rendre compte, a marqué son époque.