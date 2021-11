On est dans des situations où on continue à entraîner un clivage dans la population entre les pour et les contre, les pro-vaccins et les anti-vaccins. Or, on sait que c'est l'adhésion de toutes les mesures et de toute la population qui va nous permettre de limiter les dégâts dans la vague actuelle. Ça passe par la vaccination bien sûr et surtout des plus vulnérables, mais surtout par l’adhésion des gestes barrières.