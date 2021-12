Le tour du monde du père Noël en Images

no comment

Pérou, Brésil, Thaïlande... Le Père Noël a entamé son tour du monde pour délivrer les cadeaux aux enfants du monde entier et son planning est chargé. Il n'avait plus mis les pieds depuis deux ans dans certains coins du monde à cause de la pandémie. Au Pérou, il a visité un quartier défavorisé de la périphérie de Lima.

Des cadeaux, mais aussi des denrées. Au Brésil, il est venu dans une favela de Río chargé de : riz, pâtes et sucre... Grâce à ce don, de nombreuses familles mangent à leur faim pendant les fêtes.

Dans la ville thaïlandaise d'Ayutthaya, des éléphants déguisés en Père Noël défilent dans les rues en livrant des cadeaux aux enfants. Ancienne capitale du pays, elle est considérée comme le repère de la communauté catholique thaïlandaise. Les missionnaires européens ont construit une église sur les rives du fleuve Chao Phraya.