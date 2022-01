Incendie dans un immeuble du Bronx : au moins 19 morts, dont 9 enfants

no comment

Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans un terrible incendie accidentel d'un immeuble du Bronx à New York, l'un des pires de l'histoire récente de la mégapole.

Des victimes ont été retrouvées à chaque étage de cet immeuble en brique qui en compte 19, la fumée s'élevant jusqu'en haut du bâtiment. L'incendie s'est déclenché à cause d'un chauffage d'appoint dans un appartement en duplex des 2 et 3ème étages, selon les pompiers de New York.

AFP