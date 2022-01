Session de la Conférence sur l'avenir de l'Europe à Strasbourg

L'assemblée plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe débat ce week-end des recommandations présentées par les panels de citoyens. Des contributions publiées sur la plateforme numérique multilingue sont également soulevées en présence d'élus et de Commissaires européens.

Donner aux citoyens la possibilité de participer à la conception de l'avenir de l'Union européenne, tel est l'objectif de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit présenter au printemps une série de recommandations pour le futur du continent. Ce vendredi, deux groupes de panélistes se sont réunis à Strasbourg.

Les citoyens présents ont été choisis au hasard, en respectant certains critères pour s'assurer que tous les âges et groupes socio-économiques, mais aussi toutes les nationalités de l'UE soient représentés.

"C'est une très bonne initiative à deux égards : elle rapproche l'Europe des citoyens et les citoyens se sentent beaucoup plus impliqués dans ce qui est un processus politique, un processus démocratique. Grâce à cet événement, j'ai pu comprendre les difficultés de la politique et les besoins d'une approche démocratique", se félicite Valentina Balzali, citoyenne italienne.

"Des opinions sont intéressantes et variées"

Les participants ont discuté de thèmes tels que la démocratie, les valeurs et les droits, mais aussi le changement climatique, l'environnement et la santé. L'heure est ensuite venue de débattre de leurs idées avec les élus et représentants des institutions européennes et nationales.

En plus des citoyens, l'assemblée plénière est composée de 108 représentants du Parlement européen, 54 membres du Conseil, 3 membres de la Commission européenne et 108 représentants des parlements nationaux.

"J'ai assisté à certains des panels et je suis vraiment contente des choses qui ont été dites. C'est très révélateur et les opinions sont intéressantes et variées. Ce qui est aussi très difficile car il n'y a pas qu'une seule opinion des citoyens néerlandais. Mais nous avons essayé d'obtenir le plus de recommandations possible", témoigne la citoyenne néerlandaise Leverne Nijman.