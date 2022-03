La ville de Tchernihiv, au nord de Kiev, a été le théâtre d'intenses bombardements qui ont touché des zones résidentielles. Les images montrent de nombreux immeubles éventrés, des maisons détruites. Plusieurs civils auraient été tués.

Après dix jours de guerre, le bilan est impossible à vérifier de manière indépendante. Kiev fait état d'au moins 350 civils et plus de 9 000 soldats russes tués, sans mentionner ses pertes militaires, et Moscou évoque 2 870 morts côté ukrainien et 498 côté russe.