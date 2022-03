Grimper toujours plus haut pour dire "non à la guerre". Les deux grimpeurs français Léo Urban et Alexis Landot ont escaladé lundi à Paris la tour Montparnasse, à mains nues et sans sécurité, en signe de solidarité avec l'Ukraine et pour rendre hommage au "courage" de sa population face à l'invasion du pays par la Russie.

Les deux fondus d'escalade ont débuté leur ascension à la mi-journée et ont atteint le sommet du bâtiment parisien en 52 minutes. Ils ont accroché un drapeau ukrainien sur la façade.

"Le message c'est tout simplement non à la guerre", a expliqué Léo Urban, un youtubeur de 28 ans, connu pour ses exploits de grimpe urbaine.

Grimper "la tour Montparnasse, ça représente peut-être 1% du courage que les Ukrainiens sont en train de montrer à l'heure actuelle", a expliqué Léo Urban avant de s'attaquer aux 209 mètres de verre et d'acier de la tour, par un vent glacial.

Les deux hommes n'en sont pas à leur coup d'essai. Alexis Landot a déjà conquis la tour Montparnasse deux fois en 2021, tandis que Léo Urban a grimpé la tour Eiffel à mains nues en septembre.