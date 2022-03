no comment

En Italie, un boulanger du nord du pays a confectionné un pain de couleur bleue et jaune pour aider les réfugiés fuyant l'Ukraine.

L'argent récolté grâce aux ventes de ce pain, dont la croûte porte le mot "paix", est reversé à l'association caritative du Lions Club de Parabiago qui aide les réfugiés ukrainiens.

Vous pouvez acheter la miche entière ou seulement quelques tranches : à 12 euros le kilo, ce pain coloré est la réponse d'un simple boulanger qui a eu l'idée d'incorporer du safran et du pois bleu pour reproduire les deux couleurs du drapeau ukrainien.

Matteo Cunsolo fabrique du pain depuis de nombreuses années. Lorsque les médias ont montré des réfugiés désespérés traversant la frontière ukrainienne, il a décidé d'apporter son aide.

_"Il y avait un journaliste à la télévision qui montrait des réfugiés traversant la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, et il disait que la première chose que l'on donne à ces personnes est une boisson chaude et un morceau de pain. Quand j'ai entendu le mot "pain", j'ai pensé : "Je suis boulanger, que puis-je faire pour aider ?" _

En plus de collecter des fonds pour une œuvre de charité, le boulanger italien avec l'association internationale des boulangers, The Richemont Club a lancé une collecte d'aliments secs qui seront livrés à la frontière ukrainienne avec d'autres produits de secours essentiels.

