Inondations spectaculaires dans la région de Sydney : les autorités appellent à la prudence

Des inondations terrifiantes, avec de l'eau qui monte d'un coup, c'est ainsi que les Australiens de la région de Sydney décrivent l'épisode climatique qui a submergé leurs maisons. 50 000 personnes sont appelées à évacuer, et à cause des pluies diluviennes, des inondations et du vent violent, 19000 foyers ont été privés de courant.

"Nous nous attendons à ce que d'autres fortes précipitations se poursuivent au cours de la semaine, explique Dominic Perrottet, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Cet événement est donc loin d'être terminé. S'il vous plaît, , où que vous soyez. Soyez prudents."

Ces fortes précipitations se sont abattues sur un sol déjà en partie détrempé ce qui a entraîné une rapide montée des eaux, notamment dans la banlieue ouest de Sydney. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans 23 régions de Nouvelle Galles du sud.

"C'était plus qu'une simple pluie, raconte une habitante, parce que nous avons eu la pluie et en moins de 24 heures - elle avait commencé vendredi matin- et vendredi soir, nous étions sous l'eau, et d'habitude même avec une semaine de pluie constante, constante, constante nous ne sommes toujours pas inondés. Donc, c'était incroyable."

L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.