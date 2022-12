Ce vendredi débutent les quarts de finale du Mondial au Qatar. Parmi les équipes qualifiées figure le Maroc, qui sera opposé ce samedi au Portugal. C'est la première fois de leur histoire que les Lions de l'Atlas se hissent à ce niveau de la compétition.

Mais trois autres pays africains ont atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde par le passé : le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Rétrospective.

Les "Lions indomptables" - 1990

Le Cameroun est le pays africain ayant le plus d'expérience en Coupe du monde. "Les Lions indomptables" en sont à 8 participations à la phase finale (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2022).

La plus belle performance remonte à 1990, avec l'épopée de la sélection emmenée alors par un entraîneur russe, Valeri Nepomniachi. Le Mondial se déroule en Italie. Dans leur groupe, les Camerounais sont opposés à l'Argentine (victoire 1-0), à la Roumanie (victoire 2-1) et à l'URSS (défaite 0-4). A la surprise générale, les coéquipiers de Roger Milla terminent à la première place de leur poule.

En huitièmes de finale, le Cameroun est opposé à la Colombie. Le match, disputé le 23 juin à Naples, est serré. 0-0 à l'issue du temps réglementaire. La victoire camerounaise se dessine durant la prolongation : l'attaquant Roger Milla inscrit deux buts en trois minutes. Les Lions s'imposent finalement 2-1. Le Cameroun devient ainsi la première sélection africaine à se qualifier pour les 1/4 de finale d'un Mondial.

L'attaquant camerounais Roger Milla, félicité par ses coéquipiers Emmanuel Kessack (g.) et Émile Mbouh (dr.), après un but face à la Colombie - Naples, le 23/06/1990 STAFF/AFP

Les Anglais mettront un terme à cette épopée en remportant ce quart de finale. La rencontre a lieu le 1er juillet à Naples. Les Camerounais ne passent pas loin de loin de l'exploit : ils mènent 2-1 avant de se faire rattraper au score, puis dépasser durant la prolongation. Score final : 3-2. Les Lions quittent la compétition, auréolés du surnom d'"indomptables".

Les "Lions du Sénégal" - 2002

Cette année au Qatar, les Sénégalais ont disputé leur troisième phase finale d'un Mondial. Ils ont été battus lors des 1/8 de finale par l'Angleterre 3-0. Le Sénégal espérait pourtant rééditer l'exploit réalisé vingt ans plus tôt.

En 2002, les Lions du Sénégal participent à leur première Coupe du Monde, en Corée du Sud et au Japon. Et pour une première participation, les joueurs entraînés alors par le Français Bruno Metsu frappent un grand coup. Dès le premier match, ils s'imposent 1-0 face à la France pourtant championne du monde en titre. Grâce à deux matchs nuls ensuite, ils terminent à la deuxième place, qualificative, de leur groupe, derrière le Danemark, mais devant l'Uruguay et la France.

Les joueurs sénégalais se congratulent après un but inscrit contre l'Uruguay - 11/06/2002 LAWRENCE JACKSON/2002 AP

En 1/8 de finale, les Sénégalais sont opposés à la Suède. La rencontre a lieu le 16 juin à Ōita (Japon). Rapidement menés au score, Aliou Cissé et ses coéquipiers parviennent à égaliser grâce à Henri Camara. L'attaquant des Lions double la mise durant la prolongation, permettant à son équipe de l'emporter (2-1) et de devenir la deuxième sélection africaine à atteindre un quart de finale de Mondial.

En quart de finale, le Sénégal affronte la (surprenante) sélection turque. La rencontre se dispute le 22 juin à Osaka. Les Turcs s'imposent sur le fil, inscrivant le but de la victoire en prolongation (1-0).

Le beau parcours des Sénégalais a permis au monde de découvrir d'autres "Lions" que les "indomptables" camerounais.

Les "Black Stars" - 2010

Le Ghana a réussi à se qualifier à quatre reprises pour la phase finale de la Coupe du Monde : en 2006, en 2010, en 2014 et cette année en 2022.

C'est lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud que la sélection ghanéenne s'illustre le plus. Les "Black Stars" ("Etoiles noires", surnom de l'équipe) terminent deuxième de leur groupe derrière l'Allemagne. Les autres sélections (Australie et Serbie) sont éliminées.

En 1/8 de finale, le Ghana est opposé aux Etats-Unis. Le match a lieu le 26 juin à Rustenburg. Les Black Stars l'emportent (2-1) à l'issue de la prolongation. Pour la première fois de leur histoire, ils accèdent aux quarts de finale d'une Coupe du monde.

L'équipe du Ghana juste avant le 1/4 de finale face à l'Uruguay - Johannesburg (Af. Sud), le 02/07/2010 Ivan Sekretarev/AP

En 1/4, ils sont opposés à l'Uruguay. La rencontre se dispute le 2 juillet à Johannesburg. C'est aux tirs au but que la décision se fait : c'est l'Uruguay qui l'emporte (1-1, 4-2), mettant un terme au (beau) parcours des Ghanéens.