Compositeur de musique de célèbres films d'Hollywood, Hans Zimmer nous répond à l'occasion d'une représentation de son "Hans Zimmer Live" à Dubaï. Il évoque son travail auprès des plus grands réalisateurs, de Denis Villeneuve à Ridley Scott.

Hans Zimmer, compositeur et producteur de musique de films d'Hollywood, présente son "Hans Zimmer Live" à Dubaï pour la première fois. Il nous assure que ses fans peuvent s'attendre au "chaos" et à "quelque chose d'un peu différent".

De grands noms et de grandes musiques de films

Il qualifie les musiciens de sa tournée de "super groupe". "J'ai Lisa Gerrard de "Gladiator" ou de "Dead Can Dance", Lebo M. qui est la voix du Roi Lion, mon guitariste préféré, Guthrie Govan et et puis, Johnny Marr, mais on ne sait jamais s'il va venir ou pas," s'amuse-t-il.

Le nouveau spectacle présentera des arrangements spécialement revisités de quelques-unes de ses compositions les plus populaires pour des films célèbres. Hans Zimmer a composé la musique de plus de 150 films durant sa carrière, notamment de "Gladiator", "La Chute du faucon noir", "Interstellar", "Rain Man", "Dune" et "Le Roi Lion", les deux derniers lui ayant valu un Oscar. Il est également lauréat de trois Golden Globes et de quatre Grammys.

"Dune" : "Un projet tellement passionnant"

Hans Zimmer est également aux Émirats arabes unis pour travailler sur la suite du film "Dune". "C'est un projet tellement passionnant et Denis Villeneuve l'est tout autant," affirme-t-il. "Non seulement, c'est un réalisateur remarquable avec des idées remarquables, mais en plus de tout cela, il dirige avec gentillesse."

Un autre réalisateur avec lequel le musicien a développé une grande amitié est Ridley Scott. "Tout d'abord, c'est un artiste, donc il s'adresse à un autre artiste," explique Hans Zimmer à son sujet. "Il me laisse faire à peu près ce que je veux," renchérit-il. "Le travail que nous avons fait ensemble est si divers : "Thelma et Louise", c'était très différent de "La Chute du faucon noir", d'"Hannibal" ou de "Gladiator", mais il y a malgré tout cette constante de se dire : Essayons quelque chose de nouveau, voyons si ça marche ! Et parfois, ça ne marche pas, on a été confrontés à cela également," raconte le compositeur.

De manière plus générale, le compositeur assure : "Tous les réalisateurs viennent à vous avec une grande imagination, de grands projets. Ils vous séduisent pour que vous travailliez avec eux," indique-t-il.

Engagement pour le climat

Hormis deux semaines de cours de piano à l'âge de six ans, Hans Zimmer est autodidacte. Il a débuté dans un groupe de rock et a même joué des claviers avec Trevor Horn et les Buggles sur "Video Killed the Radio Star". Il s'amuse aujourd'hui du succès rencontré par le titre.

Malgré une illustre carrière de compositeur de musiques de film, il affirme que son travail sur la série "Planète Terre" de David Attenborough est la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. "Ce que fait David, avec mon petit coup de pouce, c'est qu'il nous rappelle que nous sommes censés être amoureux de cette planète, que nous partageons tous cette planète ; donc, c'est capital," souligne-t-il.

"Hans Zimmer Live" aura lieu à la Coca-Cola Arena de Dubaï le 27 janvier 2023.