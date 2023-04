Joe Biden conclut son voyage en Irlande sur un discours passionné

Par euronews avec AFP

Joe Biden a conclu sa visite en Irlande par un discours passionné devant des dizaines de milliers de personnes dans sa ville ancestrale du comté de Mayo.

Le président américain a célébré les valeurs communes de l'Irlande et des Etats-Unis.

Dans son discours devant la cathédrale St Muredach à Ballin, Joe Biden a évoqué de paix et l'espoir : "tout ce qui existe entre l'Irlande et l'Amérique est profond. Notre histoire, notre héritage, nos peines, notre avenir, notre amitié, nos joies. Mais plus que tout, l'espoir est ce qui fait la paix dans le cœur de tous nos peuples".

27 000 spectateurs ont assisté aux concert de rock celtique qui a précédé le discours de Joe Biden dans la petite ville de Ballin. Pour le président américain, il s'agissait d'un voyage sur les traces de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Il y a 140 ans son ailleul Edward Blewitt avait quitter Ballin pour émigrer aux Etats-Unis.

Joe Biden a promis d'annoncer "bientôt" sa décision concernant une nouvelle candidature en 2024. "J'ai déjà fait ce calcul. Nous l'annoncerons relativement bientôt. Mais ce voyage n'a fait que renforcer mon sentiment d'optimisme sur ce qui peut être fait", a dit le président américain aux journalistes qui l'interrogeaient sur une candidature.

"Je vous ai dit que mon projet était de me représenter", a-t-il ajouté, depuis l'aéroport régional de Knock dans l'ouest de l'Irlande.