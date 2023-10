Par Euronews avec AP

Les derniers chiffres révèlent que 8,8 millions de personnes dans le monde ont rejoint le géant du streaming entre juillet et septembre.

PUBLICITÉ

Netflix a annoncé mercredi une augmentation du nombre de ses abonnés pendant l'été, dépassant les prévisions des analystes du secteur, ce qui indique que l'interdiction du partage de mot de passe par le service de streaming vidéo incite d'anciens resquilleurs à souscrire un abonnement payant.

Afin d'augmenter ses revenus, le géant du streaming a également annoncé qu'il augmentait le prix de deux de ses formules d'abonnement au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France.

Pour le service le plus cher de Netflix, le prix passera à 17,99 livres sterling (20,65 euros) par mois au Royaume-Uni et à 23 dollars (21,82 euros) aux États-Unis. L'option de streaming la moins chère, sans publicité, coûtera désormais 7,99 livres sterling au Royaume-Uni et 12 dollars aux États-Unis.

Les prix mensuels des formules avec publicité et des formules standard resteront inchangés dans les trois pays.

L'entreprise a attiré près de 8,8 millions d'abonnés dans le monde entre juillet et septembre, soit trois fois plus qu'au cours de la même période de l'année dernière.

Cette augmentation a porté Netflix à environ 247 millions d'utilisateurs dans le monde, soit bien plus que les 243,8 millions prévus par les experts interrogés par la société américaine de données commerciales, "FactSet Research".

Les performances financières de Netflix ont également dépassé les prévisions des analystes qui déterminent les attentes des investisseurs. Au troisième trimestre, l'entreprise a gagné 3,73 dollars par action, soit une augmentation de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8 % pour atteindre 8,54 milliards de dollars.

Le cours de l'action a grimpé de plus de 12 % dans les échanges prolongés après la publication des derniers chiffres mercredi.

L'action Netflix a augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année, car il est de plus en plus évident que son service de streaming vidéo s'en sort mieux que la plupart des autres concurrents, dans un contexte où les limites financières de nombreux ménages sont mises à rude épreuve.

La société a recruté plus de 16 millions d'abonnés depuis le début de l'année, dépassant ainsi les 8,9 millions d'utilisateurs de l'année dernière.

En France, les forfaits de base et premium sont passés respectivement à 10,99 € et 19,99 €.

L'offre financée par la publicité devrait se développer

L'augmentation du nombre d'abonnés de cette année s'est produite malgré les conflits sociaux à Hollywood, en partie liés aux plaintes des scénaristes et des acteurs concernant les rémunérations injustement basses versées par les services de streaming vidéo, tels que Netflix.

La société californienne a pu résister à la grève des scénaristes, récemment terminée, et à la grève des acteurs, toujours en cours, en s'appuyant sur un stock de séries télévisées et de films déjà terminés aux États-Unis, ainsi que sur des productions réalisées sur des marchés internationaux non touchés par les conflits sociaux américains.

Dans une lettre aux actionnaires, Netflix a déclaré qu'environ 30 % de ses nouveaux abonnés optent pour le plan avec publicités - le moins cher - qui est susceptible d'attirer davantage de dépenses de la part des annonceurs.

Les prix plus élevés du service premium de Netflix semblent également susceptibles de détourner davantage d'utilisateurs vers l'option avec publicité.

"L'ère de la "streamflation" est arrivée. Les consommateurs doivent s'attendre à des hausses de prix et à des limites de partage de mot de passe, et à être attirés par des options financées par la publicité", affirme Scott Purdy, responsable des médias aux États-Unis pour KPMG.