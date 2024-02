Berlinale : paillettes, tapis rouge et manifestations

Par euronews avec AP

La 74e édition du festival du film de Berlin a démarré jeudi soir. Des activistes en ont profité pour dénoncer le racisme tandis que d'autres ont réclamé un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Clap d’ouverture pour la 74e édition du festival du film de Berlin. Les critiques de cinéma ont déjà salué la diversité de la sélection.

Le jury de cette année est présidé par Lupita Nyong'o, actrice et réalisatrice mexicano-kényanne, oscarisée en 2014.

20 productions sont en compétition pour l'ours d'or.

La fin d’une époque aussi : les deux directeurs du festival Carlo Chatrian et Mariette Rissenbeek qui se retirent après 5 ans à la tête de la Berlinale.

Liv Stroud, Euronews : "La Cocina, Cuckoo et Small Things Like These font partie des films les plus attendus cette année. Small Things Like These met en vedette Cillian Murphy dans le rôle principal et a été produit par Matt Damon. Le jury va vivre un moment très excitant cette année pour décider quel film recevra l'Ours d'Or."

Paillettes, tapis rouge et manifestations. La soirée d'ouverture a surtout été marquée par le coup de colère de fans et d’activistes qui ont dénoncé le racisme et le parti d’extrême droite AfD tandis que d’autres ont réclamé un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Le festival se déroule jusqu’au 25 février.