Alors que la technologie continue d'évoluer, Qatar 365 se penche sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe et sur les routes. Nous rencontrons également la célèbre artiste de NFT Amrita Sethi, qui explique comment les jetons non fongibles ont révolutionné et démocratisé l'art.

La technologie est devenue un outil essentiel de notre quotidien, au travail, dans les jeux et les loisirs. Dans cet épisode, Qatar 365 explore comment le Qatar utilise la technologie en constante évolution pour façonner un avenir à la fois durable et sûr. Aadel Haleem s'est rendu dans trois universités du campus d’Education City au Qatar pour découvrir comment les facultés intègrent l'intelligence artificielle dans leurs programmes. De Northwestern University Qatar à Georgetown University Qatar en passant par Carnegie Mellon University Qatar, le consensus est clair : l'intelligence artificielle est implantée pour de bon dans l'éducation, et le seul moyen de suivre le rythme est de continuer à se renseigner sur les limites des nouvelles technologies et comment les appliquer de la manière la plus éthique possible.

Au croisement entre la technologie, l'art et le design se trouve le monde des NFT, ou jetons non fongibles, des actifs numériques uniques et polyvalents codés sur la blockchain. Apparu pour la première fois en 2014, l'art des NFT est devenu un moyen pour les artistes de s'exprimer et de diffuser leurs chefs-d'œuvre sans espace physique ni galerie d'art. Laila Humairah a rencontré Amrita Sethi, artiste de NFT renommée, qui a expliqué pourquoi selon elle, les NFT ont révolutionné et démocratisé l'art, et qu’ils continueront à bouleverser les tendances de consommation.

Enfin, Laila Humairah est montée à bord d'un bus autonome actuellement testé par la société qatarie Mowasalat. Le bus entièrement électrique et sans chauffeur fonctionne à l’aide d’un programme d'intelligence artificielle. Même s'il faudra un peu de temps pour que le bus autonome soit mis en circulation, cet aperçu de l'avenir de la mobilité au Qatar a créé un véritable engouement. Le gouvernement développe son infrastructure de transport électrique en introduisant progressivement davantage de bornes de recharge et de marques étrangères de véhicules électriques. Récemment, le constructeur automobile chinois BYD et l'entreprise technologique américaine Tesla ont présenté leurs derniers modèles.