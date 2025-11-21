Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Au moins cinq morts dans une frappe russe à la bombe planante dans le sud de l'Ukraine

Les secours interviennent sur un marché détruit par une frappe aérienne russe à Zaporijjia, le 21 novembre 2025
Les secours à l'œuvre sur un marché détruit par une frappe aérienne russe à Zaporijjia, le 21 novembre 2025 Tous droits réservés  AP Photo
AP Photo
Par Gavin Blackburn
Publié le
Une bombe planante russe a frappé Zaporijjia, tuant cinq personnes et endommageant des appartements et un marché. Une autre attaque de drone a blessé cinq personnes à Odessa.

Au moins cinq personnes ont été tuées lorsqu'une bombe planante russe a frappé un quartier résidentiel de la ville ukrainienne méridionale de Zaporijjia, ont indiqué les autorités vendredi, tandis que les forces russes continuent de pilonner les zones civiles.

Cette puissante bombe planante a endommagé plusieurs immeubles de grande hauteur pour la troisième fois depuis le début de la guerre et a également ravagé un marché local, selon le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov.

La puissance brute des bombes planantes, une arme soviétique modernisée lancée depuis des avions russes volant à haute altitude, ravage depuis des mois les villes ukrainiennes de première ligne.

L'Ukraine ne dispose d'aucune contre-mesure efficace contre ces armes.

Une attaque de drones russes contre la ville méridionale d'Odessa a également touché un quartier résidentiel dans la nuit, blessant cinq personnes.

Un cratère est visible sur un marché détruit par une frappe aérienne russe à Zaporijjia, le 21 novembre 2025
AP Photo

Ces attaques nocturnes surviennent deux jours après un barrage de drones et de missiles russes contre la ville occidentale ukrainienne de Ternopil, qui a tué 31 personnes, dont six enfants, et en a blessé 94 autres.

L'ensemble de l'Ukraine occidentale a été touché par une frappe combinée, qui a impliqué divers types d'armements aériens, dont des missiles X-101, des missiles Kalibr et un missile balistique, selon les autorités.

Les services de secours indiquent que 13 personnes sont toujours portées disparues après que l'attaque a fait s'effondrer les étages supérieurs d'immeubles d'habitation et déclenché des incendies.

Moscou a nettement intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine ces derniers mois, visant les infrastructures énergétiques et d'autres cibles civiles.

Dans de nombreuses villes d'Ukraine, les civils doivent faire face à plus de 15 heures par jour sans électricité, alors que le temps se refroidit et que l'hiver approche.

Sources additionnelles • AP

