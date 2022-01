Marco Möller est le fondateur de Möto Rauch & Staub, un lieu de rencontre populaire où se côtoient des motards, artisans et artistes.

Ingénieur électromécanicien, Marco Möller a grandi en Allemagne où dès son plus jeune âge, il a appris à travailler de ses mains. "Mon père réparait tout à la maison, on n'avait pas beaucoup d'argent, alors on bricolait," raconte-t-il.

"C'est gratifiant de redonner vie à quelque chose qui ne fonctionne plus"

L'homme de 49 ans s'est installé à Dubaï en 2004. Sur place, il a commencé à travailler dans la fabrication de cuisines grâce à un ami, puis a pris un emploi de directeur technique dans une entreprise allemande de ce même domaine d'activité. "J'aimais bien cet emploi, je voyageais dans de nombreux pays, mais à cette époque, je ne travaillais plus de mes mains," précise-t-il.

Puis la vie de Marco Möller a basculé après un accident lors duquel il a été gravement blessé au dos. "C'était grave et j'étais au plus bas au niveau physique et psychologique," confie-t-il. "J'ai alors déniché une vieille moto que je voulais réparer," ajoute-t-il. "C'est gratifiant : quand une chose ne fonctionne plus, vous la réparez, vous lui redonnez vie," fait-il remarquer.

"Juste après l'accident, j'étais dans un sale état, mais cette moto en particulier m'a permis de me sentir mieux et j'ai décidé que je voulais faire ça de mes journées," dit-il.

Marco Möller, fondateur de Möto Rauch & Staub (ces deux derniers mots signifient fumée et poussière en allemand) euronews

"On a construit ce lieu nous-mêmes"

Marco Möller a alors démissionné pour s'associer avec un ami qui avait un entrepôt et c'est là qu'ils ont commencé à réparer et à fabriquer des motos.

Après des débuts difficiles au niveau financier et sur les conseils d'amis et de clients, ils ont créé un café-restaurant et agrandi les lieux grâce au soutien de leurs habitués.

"On a construit ce lieu nous-mêmes," explique Marco Möller. "Il m'a fallu environ trois ans pour arriver à ce résultat," déclare-t-il.

Au fil des ans, l'atelier est devenu un restaurant et une salle de concert euronews

"Dubaï est devenu mon foyer"

Möto Rauch & Staub est aujourd'hui, l'unique lieu de Dubaï qui réunit un atelier, un restaurant et un salon de coiffure - barbier. En outre, il accueille régulièrement des concerts par l'intermédiaire du Bull Funk Jamz et des expositions qui s'inscrivent dans le projet de Marco Möllernoté d'en faire un lieu qui rende service à la communauté qui l'a aidé.

"En faisant de la moto à Dubaï, j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens qui sont devenus des amis quand j'étais au plus mal," indique Marco Möller. "Les personnes que j'ai connues grâce à la moto viennent dans mon magasin maintenant et j'aime être ici," poursuit-il. "Dubaï est devenu mon foyer et je le dois aux gens d'ici, j'espère rester longtemps et voir notre communauté s'agrandir," souligne Marco Möller.