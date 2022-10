L'Atlantique à la rame, "l'aventure ultime à vivre sur notre planète"

Athlète d'ultra-endurance, Toby Gregory, d'origine britannique, figure parmi les trois membres de la Arabian Ocean Rowing Team. Aux côtés de James Raley et Rai Tamagnini, il se prépare à traverser l'océan Atlantique à la rame à bord d'une embarcation de 8 m de long et ainsi, à parcourir 5 000 km entre La Gomera et English Harbour sur l'île d'Antigua.

Toby Gregory qui a découvert l'aviron de mer il y a 12 ans travaille sur ce projet depuis 2014. "S'entourer des bonnes personnes a été très difficile car ce projet implique beaucoup de pression et d'inquiétude," confie-t-il à euronews.

"On sera épuisés physiquement et mentalement"

Une fois partis, les membres de l'équipe ne bénéficieront d'aucune aide pendant le voyage qui selon leurs estimations, durera 50 jours. "On ramera 2 heures, puis on fera une pause de 2 heures et on fera comme cela 24 heures sur 24," précise Toby Gregory.

Les rameurs ont tiré avantage du climat de Dubaï pour s'entraîner tout au long de l'année. En plus des exercices physiques de type cardio, de musculation, de yoga et de pilates, ils se sont préparés mentalement.

"On sera très fatigués et épuisés mentalement, on sera à fleur de peau aussi et c'est à ce moment-là que le risque de faire une erreur s'insinue," fait remarquer l'athlète. "Le travail d'équipe et la cohésion sont essentiels," souligne-t-il avant d'ajouter : "Si on est dans une tempête et qu'une grosse vague nous fait tomber par-dessus bord, je devrai compter sur les autres et ils devront compter sur moi à 2 000% : au final, on compte les uns sur les autres pour nous sauver la vie."

Toby Gregory avec ses coéquipiers James Raley et Rai Tamagnini euronews

Sensibilisation à la protection des océans

L'équipe a noué un partenariat avec la campagne Clean Seas du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Outre leur travail de sensibilisation auprès d'élèves des écoles, les rameurs effectueront des tests pendant l'expédition et fourniront des données à des scientifiques et étudiants.

L'équipe de Toby Gregory participe à la campagne Clean Seas euronews

L'équipe prévoit un départ en décembre pour profiter des meilleures conditions météo. "Ce projet a nécessité tant de travail... Des heures et des heures de travail," indique Toby Gregory. "Si on s'est tant préparés et entraînés, c'est pour ce moment du départ et j'ai tellement hâte d'y être !" lance-t-il.