Les meilleurs endroits pour pratiquer le "bikepacking" en Europe

Alors que la randonnée à vélo séduit un nombre croissant de voyageurs, voici quatre des meilleurs itinéraires d'Europe, accessibles en train.

Les recherches de vacances à vélo ont augmenté de 151 % au cours de l'année écoulée, révèle la plateforme de réservation Omio, tandis que les recherches de "bikepacking" ont augmenté de 100 %.

La formule a l'avantage de combiner la liberté du vélo et celle du sac à dos. Avec vos affaires essentielles attachées à votre vélo, vous pouvez vous aventurer hors des sentiers battus et découvrir des joyaux inaccessibles en voiture.

C'est aussi une bonne chose pour la planète, et c'est encore mieux si vous rejoignez votre point de départ en train. Voici quatre des meilleurs itinéraires de randonnée à vélo d'Europe, dont le point de départ est un terminal ferroviaire facilement accessible.

Transporter son vélo en toute sécurité dans les trains

De nombreux trains disposent d'espaces réservés aux vélos, mais il est préférable de vérifier à l'avance et de réserver votre place. La plupart des fournisseurs facturent un petit supplément.

Vérifiez la réglementation locale en matière de camping avant de partir. Certains pays européens autorisent le camping sauvage, ce qui signifie que vous pouvez monter une tente sur la plupart des terrains publics. Cependant, la plupart des pays limitent le camping à des zones désignées, il faut donc s'y prendre à l'avance.

La durée de chaque voyage peut varier en fonction de votre rythme, de votre forme physique et du nombre d'arrêts que vous ferez en cours de route.

Profitez des musées et du chocolat entre Amsterdam et Bruges

5 jours, 280 km

Amsterdam est un paradis pour les amateurs de vélo. Canva

Les cyclistes peuvent suivre la piste cyclable de la mer du Nord, d'Amsterdam à Bruges. Commencez votre voyage dans la vibrante capitale néerlandaise, en admirant les canaux pittoresques et les musées de renommée mondiale.

En route vers la Belgique, admirez les paysages côtiers, les dunes et des villes historiques comme Gand. Une fois arrivé à Bruges, laissez-vous tenter par un chocolat belge et une bière, amplement mérités après des centaines de kilomètres déjà parcourus.

Bien que cet itinéraire soit très plat, il peut parfois y avoir de forts vents contraires qui peuvent venir corser le trajet. Vous pouvez utiliser l'application Windfinder pour déterminer le meilleur moment et la meilleure direction pour rouler.

Amsterdam et Bruges sont toutes deux des nœuds ferroviaires important, l'itinéraire est donc facilement accessible en train.

Admirer les flamants roses sur la route de Perpignan

6 jours, 459 km

Les flamants roses sont l'un des spectacles les plus spectaculaires du sud de la France. Canva

L'itinéraire serpente sur près de 500 km depuis Valence, sur les rives du Rhône, jusqu'à Perpignan, près de la frontière franco-espagnole. Les cyclistes devraient suivre la section sud de la piste de la ligne de partage des eaux, un parcours difficile avec quelques tronçons accidentés.

En cours de route, il est possible de s'arrêter à Arles, notamment pour visiter ses sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, des ruines romaines bien conservées, notamment l'amphithéâtre et la nécropole. Si vous préférez la nature, observez les flamants roses et les chevaux sauvages dans les marais de Camargue.

Valence est accessible depuis Paris en 2,5 heures de train depuis Paris.

Gravir "l'escalier du diable" dans les Highlands écossaises

14 jours, 885 km

Avec leurs nombreuses montées abruptes et une météo capricieuse, les Highlands écossaises font figure de terrain de jeu exigeant pour les cyclistes. Canva

Traversant les montagnes et les lochs des Highlands écossaises, le Highland Trail 550 s'étend sur 885 km et emmène les cyclistes à travers d'anciennes régions sauvages, le long de chutes d'eau jaillissantes et sur des sommets isolés. Avec des points forts comme "l'escalier du diable", une montée abrupte (mais courte) sur le flanc d'une montagne, il est recommandé aux cyclistes expérimentés uniquement.

L'Écosse est l'un des rares pays d'Europe à inscrire dans la loi le droit au camping sauvage, ce qui signifie que vous pouvez planter une tente sur tous les terrains publics (sous réserve de quelques exemptions et restrictions).

Le sentier est accessible depuis Tyndrum, accessible en deux heures de train depuis Glasgow.

Découvrez les ruines romaines dans les forêts vallonnées d'Allemagne

3 jours, 208 km

Le Taunus Storm Chase guide les cyclistes à travers la région du Taunus en Allemagne. L'itinéraire commence et se termine dans le village médiéval de Runkel, et serpente à travers des collines ondulantes, des forêts luxuriantes et des villes charmantes.

La région historique est remplie de ruines romaines, et certaines parties de la piste cyclable suivent l'ancienne ligne de fortifications qui séparait l'Empire romain des tribus germaniques jusqu'en 260 après Jésus-Christ.

Runkle est accessible en train en 6 heures depuis Bruxelles.