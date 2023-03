Plaisir des yeux avec l'édition 2023 du concours Sony World Photography !

L'Organisation mondiale de la photographie a annoncé les lauréats et les finalistes des 10 catégories de la 16e édition du concours Sony World Photography Awards Open, qui récompense les meilleurs clichés de l'année 2022.

Plus de 200 000 images ont été soumises au concours Open cette année, et plus de 100 photographes du monde entier ont été présélectionnés, en plus des dix lauréats des catégories.

Les catégories du concours Open couvrent la faune, les paysages, les portraits et l'architecture.

Voici quelques-uns des lauréats :

Bangladesh, Winner, Open Competition, Lifestyle, Sony World Photography Awards 2023 AZIM KHAN RONNIE/AZIM KHAN RONNIE

China, Winner, Open Competition, Motion, Sony World Photography Awards 2023 Steven Zhou/Zhenhuan Zhou

Et voici quelques photos nominées pour le prix :

Les lauréats des concours étudiants, jeunes et professionnels seront annoncés le 13 avril.

Une sélection d'images des lauréats et des finalistes sera présentée lors de l'exposition des Sony World Photography Awards à la Somerset House de Londres, du 14 avril au 1er mai 2023.