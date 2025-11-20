Le gouvernement britannique a annoncé son intention de rendre illégale la revente de billets de concerts, de théâtre, d’humour, de sport et d’autres événements en direct à un prix supérieur à leur coût initial.

Cette mesure vise à faire en sorte que les fans de musique et de sport ne soient plus floués sur le marché de la revente de billets.

Cependant, il existe une exception à la règle : les meilleures places pour le tournoi du Grand Chelem de tennis Wimbledon.

Le gouvernement britannique interdit la revente à prix majoré de billets pour des concerts et des événements

La revente illégale de billets s’est considérablement sophistiquée ces dernières années, selon le gouvernement britannique.

Les revendeurs achètent de grandes quantités de billets en ligne, souvent à l’aide de robots automatisés, avant de les remettre en vente sur des plateformes de revente à des prix exorbitants. Cela a fait le malheur de millions de fans et nui au secteur des événements en live.

Les nouvelles propositions visent à éradiquer cette pratique. La revente au-delà de la valeur faciale sera illégale ; celle-ci sera définie dans la loi comme le prix d’origine du billet additionné des frais inévitables, y compris les frais de service.

Les frais de service prélevés par les plateformes de revente seront plafonnés afin d’éviter de contourner le prix limite. Les plateformes auront l’obligation légale de surveiller et de faire respecter ce plafonnement. Il sera interdit aux particuliers de revendre plus de billets qu’ils n’étaient autorisés à en acheter lors de la mise en vente initiale.

« Depuis trop longtemps, les revendeurs de billets arnaquent les fans, utilisant des bots pour rafler des lots de billets et les revendre à des prix stratosphériques. Ils sont devenus une industrie parallèle sur les sites de revente, agissant sans conséquence », a déclaré la ministre de la Culture, Lisa Nandy.

« Ce gouvernement place les fans en premier. Nos nouvelles propositions mettront fin au racket des revendeurs et rendront la musique, l’humour, le théâtre et le sport de classe mondiale abordables pour tous. »

Les meilleures places de Wimbledon échapperont à l’interdiction de revente

Un événement, toutefois, est exempté de la nouvelle mesure. Les restrictions à la revente ne s’appliqueront pas aux détenteurs de débentures de Wimbledon, qui pourront vendre leurs meilleures places pour des dizaines de milliers de livres.

Les ministres déclarent que les dispositifs de débentures « fonctionnent très différemment des billets pour des événements ponctuels (il s’agit d’instruments financiers) et permettent aux entreprises du spectacle vivant de générer des recettes sûres et immédiates, qui peuvent être investies pour offrir au public des événements sportifs, musicaux et autres de classe mondiale ».

Elles garantissent à leur détenteur une place au Centre Court ou au Court n° 1 pour chaque journée du grand chelem pendant cinq ans, ainsi que l’accès à certains restaurants et bars.

Le détenteur est autorisé à revendre son titre au prix et avec la majoration de son choix, ou à le céder s’il ne peut pas assister à Wimbledon, ce qui lui permet de récupérer une partie du coût, qui peut atteindre 116 000 Livres sterling, soit 130 000 euros environ.

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz lors de la finale de l'edition 2025 de Wimbledon AP Photo

Cette pratique a vu des places pour les premiers tours du tournoi s’envoler à 9 000 £ (10 226 €) le billet, et la finale masculine atteindre 40 000 £ (45 000 €) la paire !

Les organisateurs de Wimbledon, l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), affirment que les débentures fournissent des fonds cruciaux pour le déroulement des tournois et l’entretien des installations.

Elles ont par exemple contribué à financer l’installation de toits rétractables sur le court central et le Court n° 1.

L’AELTC a ajouté que les débentures leur permettent de subventionner d’autres billets, comme les billets d’accès au site à 30 £.

Outre les dispositifs de débentures, les billets revendus par des organisations caritatives enregistrées à des fins de collecte de fonds sont également exemptés.